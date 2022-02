Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations sur ce départ de dernière minute !

Publié le 10 février 2022 à 4h00 par A.M.

Formé à l'ASSE, Stefan Bajic est revenu sur son départ de dernière minute alors qu'il s'est engagé avec Pau en tant que joker médical après la fermeture du mercato.

Avec l'arrivée de Paul Bernardoni et le retour de blessure d'Etienne Green, Stefan Bajic n'avait plus grand espoir d'avoir du temps de jeu à l'ASSE. Mais alors que le mercato avait fermé ses portes, il s'était fait à l'idée de rester au sein de son club formateur jusqu'à la fin de la saison. Cependant, une opportunité s'est présentée après le 1er février. En effet, Pau, neuvième de Ligue 2, a perdu son gardien titulaire, Alexandre Olliero, victime d'une fracture de la cheville. En quête d'un numéro 1, le club béarnais a donc jeté son dévolu sur Stefan Bajic qui a mis fin à son contrat avec l'ASSE pour s'engager libre avec les Palois. Et le jeune portier revient sur ce départ de dernière minute.

Bajic ne s'y attendait pas