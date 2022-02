Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces nouvelles révélations sur ce départ à l'ASSE !

Publié le 4 février 2022 à 18h10 par D.M.

L'ASSE a annoncé le départ de Stefan Bajic à Pau. Arrivé en tant que joker médical, le portier ne devrait plus évoluer sous le maillot du club stéphanois.

Barré par la concurrence de Paul Bernardoni et d’Etienne Green, Stefan Bajic a plié bagages. Annoncé dans le viseur d’Ostende, le portier va rejoindre Pau en tant que joker médical. « Stefan Bajic portera désormais les couleurs du Pau FC. Né à Saint-Étienne et formé l’ASSE dès l'école de football, le gardien de but aura porté les couleurs du club pendant près de quinze ans (…) C’est désormais vers un nouveau projet que se tourne l’international français Espoirs. L’AS Saint-Étienne, son club formateur, lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Bonne continuation Baj' ! » peut-on lire dans le communiqué publié par l’ASSE.

Bajic ne reviendra pas à l'ASSE