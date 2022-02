Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves monte au créneau pour Ousmane Dembélé !

Publié le 4 février 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 4 février 2022 à 17h31

La situation d'Ousmane Dembélé fait énormément parler ces derniers temps. Ne parvenant pas à prolonger le Français, Joan Laporta souhaite s'en séparer au plus vite et ne pas le faire jouer lors de cette seconde partie de saison. Mais Ousmane Dembélé peut compter sur le soutien de Dani Alves.

Lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé a énormément fait parler de lui. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a jamais bougé de ses positions, affichant au passage des exigences mirobolantes. Agacé par cette situation, la direction catalane avait donc pris une décision fracassante en voulant s’en débarrasser au plus vite. Ousmane Dembélé a donc été annoncé proche de plusieurs clubs cet hiver, à l'instar du PSG ou de Chelsea. Mais finalement, l’affaire ne s’est pas faite et le champion du monde 2018 est resté au FC Barcelone. Ainsi, Joan Laporta envisage de ne plus accorder de temps de jeu à Ousmane Dembélé jusqu’à son départ. Mais Xavi serait opposé à cette idée, comptant sur Ousmane Dembélé pour la suite de la saison. Et après l’entraîneur blaugrana , c’est Dani Alves qui est venu défendre son coéquipier.

« Il reste encore cinq mois de saison et il faut profiter du fait qu'il est encore là »

Dans un entretien accordé à l'émission #Vamos de Movistar + , le joueur le plus titré de l’histoire a affirmé que le Barça devait au contraire profiter d’Ousmane Dembélé tant qu’il est encore là : « Nous devons le défendre. Je pense que ce sont des situations qui atteignent un certain point et qu'au bout du compte, ce genre de choses arrive. Tant qu'il reste au Barça, tant qu'il continue à porter le maillot du Barça, il faut le défendre. Vous devez défendre le maillot et vous devez défendre votre coéquipier. S'il part à la fin de la saison, eh bien, on verra... Mais il reste encore cinq mois de saison et il faut profiter du fait qu'il est encore là. Je pense qu'il y a des situations où il faut être plus intelligent. (...) Je pense que nous devons penser intelligemment et que nous devons profiter du fait que le joueur est là. »

« Nous essayons de faire revenir le Barça aux premières places, en essayant de créer une atmosphère saine et positive »