Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour cette piste de Longoria !

Publié le 4 février 2022 à 16h10 par La rédaction

Ciblé par l’OM pour renforcer le flanc gauche de l’attaque, Gérard Delofeu s’est confié sur sa vie italienne qu’il apprécie.

Encore sur tous les fronts lors du mercato d’hiver, Pablo Longoria a attiré deux renforts pour Jorge Sampaoli : Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Mais à peine le marché clôturé que le président de l’OM est déjà en train de préparer celui de cet été. Depuis quelques semaines, la piste Gérard Delofeu se précise. Sur le côté gauche, l’OM est fourni mais ne trouve pas son titulaire indiscutable. Tour à tour, Konrad de la Fuente, Luis Henrique et même Gerson ont été testés à ce poste, sans jamais convaincre tous les observateurs. Spécialiste du poste, Delofeu pourrait être un renfort intéressant. Encore faut-il qu’il ait l’envie de venir…

« Je suis heureux à Udine »