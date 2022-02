Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros dossier de l’été 2022 est mal embarqué pour Longoria !

Publié le 4 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 4 février 2022 à 12h32

Actuellement prêté par Arsenal sans option d’achat, William Saliba s’est imposé comme un élément fort de l’OM ces derniers mois. Mais à en croire les dernières tendances, son avenir ne devrait pas passer par le club phocéen à moyen terme…

Ces derniers mois, Pablo Longoria a été obligé de composer avec les moyens du bord pour le recrutement de l’OM, et le président a donc multiplié les opérations sous la forme de prêt. La plupart de ces deals ont d’ailleurs été accompagnés d’une option d’achat, comme ce fut le cas pour Arkadiusz Milik mais également Mattéo Guendouzi, Pau Lopez ou encore Cengiz Ünder. Mais dans le cas de William Saliba (20 ans), l’OM ne dispose d’aucune garantie de pouvoir le conserver en fin de saison au terme de son prêt, et l’ancien défenseur de l’ASSE pourrait donc retourner à Arsenal alors qu’il s’est pourtant imposé comme un titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli. Et cette tendance semble plus que jamais se confirmer.

Saliba ne restera pas à l’OM…

Le média anglais The Athletic annonce clairement que William Saliba envisage de retourner à Arsenal en fin de saison, lui qui n’a d’ailleurs toujours pas eu l’occasion de disputer le moindre match officiel sous la tunique des Gunners depuis son arrivée en provenance de l’ASSE pour 30M€. Et malgré ce constat, une prolongation de contrat ne serait pas à exclure pour Saliba en fin de saison. Le son de cloche est plutôt différent de la part du site jeunesfooteux.com qui révèle de son côté ce vendredi que West Ham, après avoir tenté de recruter Duje Caleta-Car durant le mercato de janvier, pourrait donc se tourner vers William Saliba l'été prochain et proposer à Arsenal une offre avoisinant les 30M€. L’OM semble donc pouvoir se faire une raison : il n’aura jamais les moyens de pouvoir s’aligner sur de telles sommes dans ce dossier.

« Il y aura des discussions »