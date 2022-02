Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle dans le dossier Saliba…

Publié le 4 février 2022 à 12h15 par La rédaction

Indiscutable dans la défense marseillaise, William Saliba va bientôt devoir trancher pour son avenir. Selon la presse anglaise, le défenseur français serait plutôt enclin à un retour à Arsenal.

Arrivé l’été dernier lors du mercato mouvementé de l’OM, William Saliba n’a pas mis longtemps à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Avec Mattéo Guendouzi, il est la recrue qui a le plus jouer cette saison. Le défenseur central appartenant à Arsenal réalise une saison dantesque, justifiant le potentiel qu’on lui connaît. Seul bémol pour l’OM, son prêt est sans option d’achat. Logiquement, les supporters olympiens font le forcing pour voir le joueur formé à l’ASSE continuer l’aventure à Marseille. Mais William Saliba ne serait pas du même avis…

Saliba voudrait revenir à Arsenal