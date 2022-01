Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arsenal, Sampaoli... Saliba se livre sur son avenir à Marseille !

Publié le 28 janvier 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'OM par Arsenal, William Saliba est revenu sur son passage à Marseille et a accepté d'évoquer les interrogations au sujet de son avenir incertain.

Le feuilleton William Saliba est parti dans tous les sens ces derniers jours. Arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat, le joueur, qui appartient à Arsenal, réalise des bonnes prestations en Ligue 1. « Il faut rester concentré. Je suis jeune. Il y a des moments où je passe à côté de mes matchs. Quand il y a des éloges, à moi de continuer à être régulier » a-t-il confié au micro de RMC ce jeudi. L’ancien membre de l’ASSE est même parvenu à donner des regrets à Mikel Arteta. L’entraîneur des Gunners aimerait le rapatrier à la fin de la saison. De son côté, le défenseur central voudrait retourner à Londres à l’issue de son prêt afin de tenter de s’imposer en Premier League selon les informations de Football.london . Pourtant, La Provence annonçait que Saliba ne dirait pas non à l’idée de poursuivre sa carrière à Marseille. Alors que son avenir à l’OM demeure incertain, le joueur a répondu aux interrogations et mis les choses au clair.

« Il y aura des discussions en été. On verra bien »

Agé de 20 ans, William Saliba est revenu sur son arrivée à l’OM lors du dernier mercato estival, son quatrième club depuis 2019 : « Il faut vite s’adapter, tu apprends à connaître la ville, le centre d’entraînement… Il faut tout ré-apprendre. C’est comme ça. Cela me donne une grosse expérience avec mon jeune âge. Je connais plus de joueurs, de coaches. Cette année, ça se passe vraiment bien. J’essaie de faire comme si ce n’était pas un prêt ». A Marseille, le défenseur a progressé sous les ordres de Jorge Sampaoli. « Il m’a apporté beaucoup de choses… La grinta, tout ce que je n’avais pas avant. Il m’a permis de faire ressortir beaucoup de mes qualités, notamment sur le leadership. Dès le premier jour, il m’a dit que j’allais devenir l’un des leaders de l’équipe. Il m’apporte beaucoup de confiance. Même après des mauvais matchs » a-t-il admis au micro de RMC . Le défenseur est heureux à Marseille, même s’il est conscient que son aventure pourrait prendre fin en juin prochain : « Franchement aujourd’hui je peux seulement dire que je suis heureux à l’OM, j’aime la ville, le club, les supporters. Après ce qui va se passe dans 6 mois je ne sais pas. Dans le football, il y a tellement de choses qui se passent vite. Je ne veux pas penser au futur, je veux bien finir la saison. Après il y aura des discussions en été. On verra bien ».

Saliba lucide sur son passage à Arsenal