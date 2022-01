Foot - Mercato

Mercato : Rooney révèle avoir été approché en Premier League !

Publié le 28 janvier 2022 à 14h42 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2022 à 14h45

Wayne Rooney, l’entraîneur de Derby County, confirme publiquement avoir été approché par Everton cet hiver pour remplacer Rafael Benitez.