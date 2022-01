Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un énorme coup en Ligue 1 !

Publié le 28 janvier 2022 à 13h45 par A.M.

Toujours en quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'active pour le futur et aurait notamment pris des renseignements sur Aurélien Tchouaméni. Mais les exigences de l'AS Monaco ont refroidi les Parisiens.

Comme souvent ces dernières saisons, le PSG souhaite se renforcer dans l'entrejeu. Si le club de la capitale ne manque pas de joueurs dans ce secteur de jeu, certains d'entre-eux ont du mal à donner satisfaction et ne seront pas retenus en cas d'offre. C'est le cas d'Ander Herrera ou de Leandro Paredes. En parallèle, le PSG tente d'obtenir le prêt de Tanguy Ndombele cet hiver avant que le club fasse le forcing pour Paul Pogba l'été prochain. Mais ce ne sont pas les seules pistes étudiées.

Le PSG se renseigne pour Tchouaméni estimé à plus de 80M€