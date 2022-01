Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait connaître un gros échec cet hiver...

Publié le 28 janvier 2022 à 11h45 par A.M.

Bien que ce soit la priorité du PSG cet hiver, Leonardo semble avoir du mal à boucler des ventes et cela ne devrait pas se décanter d'ici la fin du mercato.

Pour cet hiver, le PSG s'était fixé un objectif clair : vendre. Et pour cause, le club de la capitale a besoin d'alléger son effectif pléthorique, mais également de réaliser des économies sur sa masse salariale, tout en renflouant ses caisses. Problème, les clubs vendeurs sont bien plus nombreux que les clubs acquéreurs, et le PSG en fait les frais sur ce mois de janvier puisque pour le moment, seuls des prêts ont été bouclés, à savoir ceux de Rafinha (Real Sociedad) et Sergio Rico (Majorque), tandis que Bandiougou Fadiga est parti libre à l'Olympiakos avec un pourcentage à la revente pour le PSG.

Aucune vente à l'horizon...