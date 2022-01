Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Dagba dit non à l'ASSE

Publié le 6 janvier 2022 à 10h56 par Alexis Bernard mis à jour le 6 janvier 2022 à 10h57

Courtisé par l'ASSE dans le cadre d'un prêt, le défenseur Colin Dagba (PSG) ne souhaite pas rejoindre le Forez.

Après Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, l'ASSE s'apprête à accueillir une quatrième recrue. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Philippe Mateta est attendu ce week-end dans le Forez. L'attaquant formé à Lyon disputera un dernier match avec Crystal Palace ce samedi, en Cup. Et il s'engagera pour un prêt de six mois avec les Verts. Pour la suite, Pascal Dupraz espère un renfort en défense. Au poste de latéral droit, le Parisien Colin Dagba a bien été sollicité par les dirigeants stéphanois. Le PSG, ouvert à la discussion, a proposé au joueur l'opportunité d'aller dans le Forez. Mais selon nos informations, Colin Dagba a refusé. Selon toute vraisemblance, il va terminer la saison avec le PSG et fera le point l'été prochain pour son avenir.