Mercato - PSG : Premier problème en vue pour Leonardo avec Paqueta ?

Publié le 6 janvier 2022 à 10h15 par G.d.S.S.

Ciblé par Leonardo pour le PSG l’été prochain, Lucas Paqueta semble néanmoins très épanoui à l’OL et pourrait se montrer réticent à l’idée d’un transfert. Explications.

Lucas Paqueta (24 ans) sera-t-il le prochain gros coup du PSG sur le marché des transferts ? Leonardo, qui avait été à l’origine de son arrivée au Milan AC en provenance de Flamengo en 2019 pour 40M€, envisagerait très sérieusement de le déloger de l’OL l’été prochain pour l’attirer au Parc des Princes, où Paqueta retrouverait notamment son compère de la Seleçao, Neymar. Mais le PSG pourrait se heurter à un gros problème dans ce dossier…

Paqueta pas chaud pour quitter l’OL