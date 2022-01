Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a programmé un transfert colossal pour l’été prochain !

Publié le 6 janvier 2022 à 8h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une très bonne saison avec l’OL, Lucas Paqueta figure sur les tablettes de Leonardo au PSG en vue du prochain mercato estival, d’autant que le directeur sportif parisien connaît très bien son compatriote brésilien…

Avec pas moins de 6 buts et 3 passes décisives au compteur cette saison en Ligue 1, Lucas Paqueta (24 ans) a réussi à s’imposer comme le maitre à jouer de l’OL depuis plusieurs mois. Le milieu offensif brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club rhodanien, a d’ailleurs attiré l’œil durant le mercato hivernal, et le10sport.com vous a révélé en exclusivité que Newcastle avait dégainé pas moins de 40M€ pour tenter de le déloger de l’OL. En vain. Et c’est finalement le PSG qui pourrait partir à l’assaut de Paqueta dans quelques mois…

Leonardo veut Paqueta l’été prochain au PSG