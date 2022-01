Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une incroyable décision pour Haaland !

Publié le 6 janvier 2022 à 7h45 par T.M.

Alors qu’il était annoncé que le Real Madrid voulait associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland cet été, les Merengue auraient finalement d’autres plans pour le Norvégien.

Compte tenu de sa future clause libératoire à 75M€, Erling Braut Haaland intéresserait du beau monde. L’attaquant du Borussia Dortmund est en effet sur les tablettes des plus grands clubs européens. Comme révélé par le10sport.com, le Norvégien est ciblé par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé, mais selon différents échos, la priorité du joueur irait vers l’Espagne où le Real Madrid et le FC Barcelone sont très intéressés par l’arrivée d’Erling Braut Haaland. Toutefois, à en croire les informations de ABC , il pourrait bien falloir sortir les Merengue de l’équation.

Le Real Madrid prend rendez-vous… pour 2023 !

Florentino Pérez voit les choses en grand pour le Real Madrid. Ainsi, alors que Kylian Mbappé est attendu au Bernabeu, l’idée aurait été de l’associer à Erling Braut Haaland. Finalement, cela pourrait ne pas être le cas. En effet, la Casa Blanca ne devrait pas tenter sa chance pour le Norvégien en 2022 étant donné qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde en attaque avec Mbappé, Benzema et Vinicius Jr. Ainsi, l’idée du Real Madrid serait d’attendre un an de plus, soit jusqu’en 2023, et de tenter sa chance à ce moment-là. Mais encore faut-il qu’Erling Braut Haaland soit toujours à Dortmund à cette date.