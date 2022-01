Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Pierre Ménès pose une grande interrogation !

Publié le 6 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé arrive en fin de contrat au PSG, Pierre Ménès semble relativement sceptique sur le fait que le Real Madrid parvienne à recruter l’attaquant français et Erling Haaland simultanément lors du prochain mercato estival.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait quitter gratuitement le PSG l’été prochain pour rejoindre le Real Madrid, l’attaquant français arrivant au terme de son contrat au Parc des Princes. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en août dernier, Erling Haaland est ciblé par le PSG pour remplacer Mbappé, mais le buteur du Borussia Dortmund, qui fait l’objet d’une clause libératoire de 75M€ à l’été 2022, est également courtisé par... le Real Madrid ! Sur son blog, Pierrot Le Foot , Pierre Ménès s’interroge sur la capacité du club merengue à pouvoir acter ces deux recrues XXL l’été prochain.

« Mbappé et Haaland ? J’y crois sans y croire »