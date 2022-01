Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour Mauro Icardi !

Publié le 6 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus cet hiver, Mauro Icardi pourrait être cédé par le PSG seulement sous la forme d’un transfert sec. Et le club de la capitale espère en récupérer au minimum 30M€…

Mauro Icardi et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le buteur argentin de 28 ans a perdu sa place de titulaire depuis un certain temps au Parc des Princes, et depuis plusieurs semaines, un vif intérêt de la Juventus Turin est évoqué à son sujet. Le PSG, qui s’est fixé un objectif de ventes de 100M€ pour ce mercato hivernal, ne retiendra donc pas Icardi en cas d’offre jugée satisfaisante de la part de la Juve, et le tarif serait fixé dans ce dossier.

Icardi, c’est 30M€ !