Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition est posée pour le départ d'Haaland !

Publié le 5 janvier 2022 à 12h45 par D.M.

Le Borussia Dortmund aurait promis à Mino Raiola de faciliter le départ d'Erling Haaland à la fin de la saison. Mais avant de le libérer, le club allemand voudrait dénicher son remplaçant sur le marché.

Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? Certainement plus au Borussia Dortmund comme l’avait laissé entendre son agent Mino Raiola. « Peut-être qu'il partira cet été, ou l'été d'après. Mais il y a une grande chance qu'Erling quitte Dortmund cet été. Nous verrons » avait-il déclaré lors d’un entretien à Sport 1 . L’international norvégien voudrait rejoindre un club plus huppé pour poursuivre sa progression et gagner des titres. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a coché son nom. En Espagne, les médias évoquent, depuis plusieurs semaines, un intérêt prononcé du Real Madrid et du FC Barcelone pour Erling Haaland.

Le Borussia Dortmund veut identifier son remplaçant