Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Mbappé…

Publié le 6 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que le bruit d’une potentielle offre de transfert hivernale du Real Madrid pour le PSG court afin de s’attacher les services de Kylian Mbappé, il n’en serait rien.

Depuis le 1er janvier et en raison de sa situation contractuelle au PSG, Kylian Mbappé est libre de discuter voire de se mettre d’accord sur les termes de son futur contrat avec le club de son choix. Potentiellement agent libre à l’issue de la saison, l’attaquant du PSG semble être destiné à déposer ses valises du côté du Real Madrid qui l’attendrait à bras ouverts et depuis un bon moment. Au point de chambouler ses plans et de lancer une nouvelle offensive cet hiver après l’échec de la dernière intersaison ?

Pas d’offre de transfert cet hiver pour le Real Madrid !