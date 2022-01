Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare le terrain pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 janvier 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Au Real Madrid, on se prépare à l'arrivée de Kylian Mbappé. Dans les prochains mois, le club espagnol va tenter de se débarrasser de plusieurs gros salaires.

« Je ne sais pas, je ne sais pas encore (sourire). Je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela ». Questionné sur son avenir en novembre dernier par les médias brésiliens, Kylian Mbappé est resté évasif. Mais en Espagne, son avenir ne fait plus le moindre doute. Le joueur de 23 ans devrait se rendre au Real Madrid une fois que son contrat avec le PSG expirera, c’est-à-dire en juin prochain. « Si Mbappé veut jouer au nouveau stade Bernabeu ? « Bien sûr que oui mais l’avenir de cette équipe est déjà écrit » avait lâché Carlo Ancelotti en décembre dernier. Retenu par ses dirigeants lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé est, cette fois-ci, en position de force et est libre de négocier avec l’équipe de son choix depuis le début du mois de janvier.

Les choses se mettent en place pour Mbappé

Le champion du monde 2018 est attendu en Espagne comme le messie. La presse ibérique se met à rêver d’un trio offensif composé de Karim Benzema, Vinicius Jr et de Kylian Mbappé, auquel on pourrait possiblement rajouter Erling Haaland (Borussia Dortmund), autre piste XXL du Real Madrid. Le dirigeant de la Casa Blanca , Florentino Perez, sait qu’il doit alléger sa masse salariale dans les prochaines semaines s’il souhaite se conformer aux règles établies par la Liga. Comme l’indique le programme Jugones, le Real Madrid devrait dégraisser son effectif d’ici le prochain mercato estival et va tenter de se débarrasser de 50M€ de salaires.

Le Real Madrid prépare un gros coup de balai