Mercato - ASSE : Le prochain coup de Dupraz est déjà validé !

Publié le 6 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

A la recherche d’un gardien, l’ASSE va accueillir Paul Bernardoni prochainement. Une excellente recrue pour Pascal Dupraz.

Avec la blessure d’Etienne Green, un gardien était recherché à l’ASSE. Celui-ci va débarquer d’Angers et c’est Paul Bernardoni qui rejoindra l’effectif de Pascal Dupraz. Ce mardi, le10sport.com vous a révélé que l’accord avait été trouvé pour un prêt de 6 mois. Dans la foulée, le SCO a confirmé que Bernardoni allait être prêté à l’ASSE, en compagnie d’ailleurs de Sada Thioub.

« C’est une super opportunité pour Saint-Etienne »