Mercato - ASSE : Dupraz va boucler l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 5 janvier 2022 à 12h00 par A.M.

Très active en ce début de mercato, l'ASSE serait sur le point de boucler une nouvelle arrivée, à savoir celle de Jean-Philippe Mateta.

Il fallait s'y attendre, l'ASSE anime ce début de mercato d'hiver. Privés de nombreux éléments par la CAN, les Verts ont déjà bouclé l'arrivée de Bakary Sako et s'apprêtent à annoncer celles de Paul Bernardoni et de Sada Thioub en provenance d'Angers, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Une information que le SCO a d'ailleurs confirmée par le biais d'un communiqué : « Angers SCO confirme son intention de prêter Paul Bernardoni et Sada Thioub à l'AS Saint-Étienne. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du Club de réduire sa masse salariale et d'anticiper de potentiels transferts, afin de respecter les exigences de la DNCG ».

Mateta tout proche de l'ASSE ?