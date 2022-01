Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue de Dupraz à l'origine d'un coup de tonnerre pour Fehrat ?

Publié le 5 janvier 2022 à 11h10 par A.M.

Après Bakary Sako, l'ASSE va boucler l'arrivée d'un autre joueur offensif, à savoir Sada Thioub qui va être prêté par Angers. Une arrivée qui met fin à la piste menant à Zinedine Ferhat.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE va boucler un double coup du côté d'Angers. Paul Bernardoni et Sada Thioub vont effectivement être prêté chez les Verts pour la seconde partie de saison. Le SCO l'a d'ailleurs confirmé mardi soir par le biais d'un communiqué : « Angers SCO confirme son intention de prêter Paul Bernardoni et Sada Thioub à l'AS Saint-Étienne. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du Club de réduire sa masse salariale et d'anticiper de potentiels transferts, afin de respecter les exigences de la DNCG ».

Avec Thioub, Ferhat ne viendra pas