Mercato - ASSE : Nouvelles révélations pour l’arrivée de cet ancien buteur de l’OL !

Publié le 5 janvier 2022 à 0h00 par T.M.

Alors que l’ASSE va prochainement enregistrer les arrivées de Paul Bernardoni et Sada Thioub, Pascal Dupraz pourrait également rapidement voir un nouveau buteur débarquer.

Cet hiver, l’ASSE a besoin de renforts afin de se sauver et il faut également des joueurs pour pallier notamment les départs de Denis Bouanga et Wahbi Khazri à la CAN. Des renforts offensifs sont attendus alors que Bakary Sako a déjà rejoint les Verts. Prochainement, c’est Sada Thioub qui débarquera. Comme le10sport.com vous l’a révélé, un accord a été trouvé avec Angers pour le prêt de 6 mois de l’ailier, qui arrivera avec Paul Bernardoni. Mais à l’ASSE, un vrai buteur est aussi désiré et celui-ci pourrait bien être Jean-Philippe Mateta.

Et maintenant Meteta ?