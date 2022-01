Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz tente un très joli coup pour son recrutement !

Publié le 5 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête d’un nouveau gardien avant la fin du mercato hivernal, l’ASSE a décidé de jeter son dévolu sur Paul Bernardoni qui pourrait débarquer en prêt du SCO Angers.

« Nous allons recruter. Ceci est rendu compliqué à cause du Covid. Nous allons nous intéresser à des joueurs en manque de temps de jeu. Les clubs ont un peu de mal à laisser leurs joueurs puisque le spectre du Covid plane sur ces clubs aussi. Il nous faut s'armer de patience même si on aimerait recruter le plus vite possible », indiquait Pascal Dupraz dimanche en conférence de presse, assurant donc que l’ASSE se tournerait vers des éléments en manque de temps de jeu pour son mercato hivernal. Et l’entraîneur des Verts a déjà ciblé sa priorité au poste de gardien…

L’ASSE discute pour Bernardoni

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité mardi, l’ASSE et le SCO Angers sont en discussions très avancées pour un prêt de Paul Bernardoni cet hiver. Le gardien français de 24 ans, barré par Danijel Petkovic depuis son retour de blessure, pourrait donc aller retrouver du temps de jeu dans le Forez, permettant par la même occasion à Pascal Dupraz de remplir l’un de ses objectifs majeurs du mercato.