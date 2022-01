Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit décider Steve Mandanda pour son avenir ?

Publié le 4 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu à l’OM, Steve Mandanda se pose des questions sur son avenir et disposerait déjà de quelques pistes. Mais selon vous, que doit décider l’emblématique portier marseillais ?

Ce dimanche face à Chauvigny (3-0), pour le compte du 16e de finale de la Coupe de France, Steve Mandanda disputait le 600e match de sa carrière sous le maillot de l’OM. Un nouveau record pour l’international français, qui rentre un peu plus dans l'histoire du club phocéen, mais le compteur pourrait prochainement arrêter de tourner. En effet, Steve Mandanda se retrouve dans une situation délicate depuis le début de la saison suite à l’arrivée de Pau Lopez, propulsé titulaire dans les cages par Jorge Sampaoli. La recrue estivale de l’OM a déjà disputé 19 matches, tandis que le champion du monde a dû se contenter de 7 apparitions toutes compétitions confondues, de quoi l’amener à se poser de sérieuses questions sur son avenir.

Quel avenir pour Mandanda ?