Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le malaise Mandanda est sur toutes les lèvres à Marseille !

Publié le 3 janvier 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il doit désormais se contenter d’un statut de doublure de luxe à l’OM derrière Pau Lopez, Steve Mandanda pourrait être amené à changer d’air dans un avenir proche et dispose déjà de plusieurs pistes concrètes pour son avenir. Mais le club phocéen fait tout pour le retenir…

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Steve Mandanda (36 ans) est-il en train de vivre ses dernières semaines sous le maillot du club phocéen ? L’emblématique gardien français, qui a disputé dimanche contre Chauvigny sa 600e avec l’OM, se retrouve barré depuis l’été dernier par l’arrivée de Pau Lopez qui a pris sa place de titulaire et apparaît en premier choix dans l’esprit de Jorge Sampaoli. Pourtant, dans son discours, l’entraîneur argentin de l’OM n’entend pas se débarrasser de Mandanda.

Sampaoli et Saliba prennent position pour Mandanda

Interrogé en conférence de presse dimanche après cette rencontre de Coupe de France, Sampaoli a fait passer un message fort à Mandanda : « Sa carrière est incroyable, c’est une idole à Marseille. S’il doit jouer, sa continuité sera liée à sa forme. Il a une bonne concurrence avec Pau, mais s’il continue comme ça, il jouera d’autres matchs », a indiqué l’entraîneur de l’OM. Même son de cloche chez William Saliba, et le défenseur central marseillais affiche lui aussi son envie de voir Steve Mandanda continuer l’aventure au sein du projet McCourt malgré un contexte difficile : « Le 600e match de Mandanda avec l'OM ? C'est incroyable. C'est une légende du club, il faut le respecter. C'est un plaisir de jouer avec lui. Quand je le regardais, je n'étais même pas encore en centre de formation. Ça fait plaisir ». En clair, l’OM met tout en œuvre dans sa communication pour retenir Mandanda, mais pas sûr que cela suffise…

L’OGC Nice débarque dans ce dossier

En effet, selon les dernières tendances dégagées ces dernières semaines, Steve Mandanda ne serait pas du tout satisfait de son nouveau statut de doublure de luxe à l’OM, et il pourrait envisager d’aller se relancer ailleurs. L’AS Monaco et l’ASSE ont été annoncées comme des options plausibles pour l’international français, et ce lundi, Foot Mercato a même indiqué que l’OGC Nice envisagerait également de relancer Mandanda, les Aiglons étant en quête d’un nouveau gardien pour remplacer Walter Benitez. Le feuilleton Mandanda semble donc encore loin d’être terminé…