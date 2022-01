Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Alvaro Morata va faire une victime XXL au Barça !

Publié le 3 janvier 2022 à 10h00 par T.M.

Alvaro Morata serait désormais tout proche de débarquer au FC Barcelone. Une arrivée qui pourrait toutefois ne pas être sans conséquences. Explications.

Alors que le FC Barcelone voulait se renforcer offensivement cet hiver, Xavi va avoir ce qu’il a demandé. Ayant déjà pu compter sur l’arrivée de Ferran Torres, l’entraîneur blaugrana devrait rapidement voir Alvaro Morata débarquer au sein de son effectif. En effet, selon les dernières informations de AS , un accord aurait été trouvé avec l’Atlético de Madrid et la Juventus, l’opération Morata serait ainsi bouclée à 95% et il ne resterait plus que quelques détails.

Déjà la fin pour Depay ?