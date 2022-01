Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba prend position sur ce dossier sensible de l'hiver...

Publié le 3 janvier 2022 à 11h10 par La rédaction

Cantonné à un rôle de doublure depuis l'arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda est annoncé sur le départ depuis quelques temps. Cependant, le gardien de 36 ans dispose toujours du soutien de certains coéquipiers comme William Saliba.

Alors qu’il dispose d’un contrat qui court jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda voit son avenir être de plus en plus incertain du côté de l’OM. Depuis le recrutement de Pau Lopez l’été dernier, le champion du monde 2018 est cantonné à un rôle de doublure dans l'effectif de Jorge Sampaoli. Malgré son statut emblématique au sein du club phocéen, le gardien de 36 ans est annoncé avec insistance sur le départ ces derniers temps. Le portier tricolore disposerait de quelques portes de sorties, notamment en Ligue 1 où l’ASSE, l’AS Monaco et l’OGC Nice seraient intéressés par son profil. Cependant, Steve Mandanda a également toujours le soutien de quelques uns de ses coéquipiers.

« C'est une légende du club, il faut le respecter »