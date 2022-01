Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Mauro Icardi !

Publié le 3 janvier 2022 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 3 janvier 2022 à 8h48

Annoncé avec insistance dans le collimateur de la Juventus pour cet hiver, Mauro Icardi aurait fait l’objet d’une première discussion concrète entre le PSG et le club turinois dans l’optique d’un éventuel transfert.

« Ce n’est pas le moment de parler aujourd’hui d’un départ pour Icardi. Je suis très content de lui et j’espère qu’il va rester avec nous », avait clairement indiqué Mauricio Pochettino en conférence de presse au mois de décembre après la victoire contre l'AS Monaco (2-0), affichant donc clairement son envie de voir Icardi rester cette saison au PSG. Pourtant, la Juventus ne lâcherait pas l’affaire dans ce dossier et semble bien déterminée à recruter le buteur argentin, qui est annoncé depuis plusieurs années dans le collimateur de la Vieille Dame . Et le PSG a fini par ouvrir la porte…

Le PSG et la Juve discutent pour Icardi