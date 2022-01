Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort XXL pourrait pousser ce cadre de Xavi vers la sortie !

Publié le 3 janvier 2022 à 7h30 par La rédaction

En quête de renforts sur le plan défensif, le FC Barcelone serait attentif à la situation de Matthijs de Ligt. Cependant, si le Néerlandais venait à s'engager en faveur du club catalan, cela pourrait signer la fin de l'aventure de Gerard Piqué au Barça.

Cherchant à se renforcer pour pouvoir renouer avec le succès, le FC Barcelone explorerait de nombreuses pistes. Joan Laporta a déjà placé plusieurs noms sur sa liste, comme celui de Matthijs de Ligt. Recruté par la Juventus en 2019, le défenseur néerlandais aurait des envies d’ailleurs. Le joueur de 22 ans serait « prêt pour une nouvelle étape » selon les dires de son agent Mino Raiola. Le président du Barça envisagerait donc de s’attacher les services de celui que le club catalan suivait avec attention lorsqu’il évoluait à l’Ajax. Une arrivée qui pourrait avoir d'importantes conséquences en interne...

Piqué pourrait quitter le Barça en cas d’arrivée de De Ligt