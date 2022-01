Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution trouvée pour ce gros chantier de Leonardo ?

Publié le 3 janvier 2022 à 4h15 par T.M.

Au PSG, le milieu de terrain est au coeur des préoccupations de Leonardo. Et pour renforcer ce secteur de jeu, une solution pourrait bien avoir été trouvée.

Malgré les nombreuses stars à disposition de Mauricio Pochettino, l’effectif du PSG a encore certaines carences. C’est notamment le cas au milieu de terrain, où il est notamment pointé du doigt l’absence d’un profil créatif à part Marco Verratti. Dans les semaines et mois à venir, Leonardo devrait donc s’activer pour régler cela et il pourrait notamment compter sur Mauricio Pochettino, qui aurait une idée en tête pour venir étoffer l’entrejeu du PSG.

Un intérêt pour Gallagher !