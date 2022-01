Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est ficelé pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 3 janvier 2022 à 3h45 par T.M.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de s’engager avec un autre club. Alors que tous les regards se tournent vers le Real Madrid, tout serait prêt là-bas pour l’actuel joueur du PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle phase. En effet, alors que le joueur du PSG est dans sa dernière année de contrat, le voilà désormais autorisé depuis le 1er janvier à négocier avec un autre club et se mettre d’accord pour une future arrivée libre à l’été. Forcément, l’occasion est parfaite pour le Real Madrid d’enfin recruter Mbappé. Florentino Pérez toucherait enfin du doigt son rêve. Et si rien n’est encore officiel à ce sujet, chez les Merengue, on aurait déjà tout mis en place pour accueillir Kylian Mbappé.

Les dessous de l’opération Mbappé !