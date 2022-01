Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La meilleure recrue estivale de Leonardo après Messi est...

Publié le 3 janvier 2022 à 1h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé très fort en recrutant à la fois Lionel Messi et plusieurs autres stars du football mondial. Mais après La Pulga, qui est la meilleure recrue estivale de Leonardo ? Le10sport vous répond.

Malgré la forte crise provoquée par le coronavirus, Leonardo est parvenu à réaliser un mercato estival 2021 XXL. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. Et après le septuple Ballon d’Or, Gianluigi Donnarumma est la meilleure recrue estivale du PSG.

Gianluigi Donnarumma, la 2ème meilleure recrue estivale du PSG

Même s’il n’est pas encore à son plus haut niveau, Lionel Messi est indéniablement le meilleur renfort du PSG cet été. Derrière lui, Gianluigi Donnarumma est le plus gros coup réalisé par Leonardo. Recruté pour 0€, le meilleur joueur de l’Euro et le détendeur du trophée Yachine (élu meilleur gardien de l’année lors de la cérémonie du Ballon d’Or), l’international italien est la seule recrue de l’année avoir à excellé depuis sa signature au PSG, et ce, malgré la concurrence de Keylor Navas. D’ailleurs, le Costaricien n’a pas été exempt de tout reproche depuis le début de l’exercice 2021-2022.