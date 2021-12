Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Donnarumma, Raiola veut boucler un autre gros deal avec Leonardo !

Publié le 29 décembre 2021 à 21h45 par A.C.

L’été prochain pourrait être très chaud pour Mino Raiola, qui semble une nouvelle fois faire affaires avec le Paris Saint-Germain.

De Erling Haaland à Matthijs de Ligt, en passant par Paul Pogba, nombreux sont les joueurs de l’écurie Raiola à attiser les convoitises. Le milieu de terrain français est notamment évoqué, puisque son contrat se termine en juin prochain et une prolongation avec Manchester United semble improbable. La Juventus aimerait le récupérer, mais Leonardo a également flairé le bon coup. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a déjà bouclé l'arrivée de Gianluigi Donnarumma à 0€ cet été et les choses pourraient donc se répéter avec Pogba, qui représenterait une recrue de choix. Outre la Juve et le PSG, le Real Madrid pourrait également être une option.

Raiola veut placer Pogba au PSG