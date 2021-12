Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland aurait déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 29 décembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone, Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund à l'été 2022. Désirant s'envoler vers l'Espagne, le buteur norvégien privilégierait la piste merengue à celle menant au Barça. Reste à savoir si le PSG saura inverser la tendance.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger avec le PSG. Alors qu'il souhaite rejoindre le Real Madrid, le numéro 7 parisien devrait donc quitter le PSG librement et gratuitement à l'été 2022. Interrogé sur son avenir, Kylian Mbappé a exclu l'idée d'un départ au mois de janvier : « Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%. Je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la coupe de France. Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG » , a confié le champion du monde français à CNN . Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo s'est préparé à un départ de Kylian Mbappé. En effet, le directeur sportif du PSG a déjà déniché le potentiel successeur de son numéro 7, et il s'agit d'Erling Haaland. Toutefois, il pourrait voir le Real Madrid ou le FC Barcelone plomber ses plans sur ce dossier.

Le Real Madrid mieux armé que le Barça pour Haaland ?

D'après les indiscrétions de Marca , Erling Haaland aimerait migrer en Espagne lorsqu'il quittera le Borussia Dortmund. Ainsi, on devrait assister à un duel au sommet entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et d'après le média ibérique, le club emmené par Carlo Ancelotti tiendrait la corde sur ce dossier. En effet, le Barça n'aurait pas encore les moyens de s'offrir Erling Haaland. Ainsi, Joan Laporta compterait sur sa proximité avec Mino Raiola pour gagner du temps en attendant de récolter les fonds nécessaires pour boucler cette opération. A l'heure actuelle, Florentino Pérez aurait donc l'avantage sur son homologue catalan. D'autant qu'il pourrait se servir de sa relation étroite avec son grand ami Hans-Joachim Watzke pour mettre toutes les chances de son côté. Mais qu'en pense Erling Haaland ?

