Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé vide son sac pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2021 à 11h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions et de toutes les rumeurs, le joueur du PSG n’a pas éludé le sujet au cours des dernières heures.

Restera, ne restera pas ? Depuis le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été, l’avenir du Français au PSG est plus incertain que jamais. Le champion du monde est entré dans sa dernière année de contrat et ne semble pas vraiment décidé à signer un nouveau bail. Malgré l’espoir et tous les efforts de Leonardo, Mbappé pourrait alors s’en aller librement en juin prochain. Plus rien ne le retiendra alors de s’engager au Real Madrid, avec qui il pourra d’ailleurs négocier dès le 1er janvier. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à un départ de Kylian Mbappé à l’occasion de ce mercato hivernal. A l’occasion d'un entretien accordé à CNN , le joueur de Mauricio Pochettino a été très clair à ce sujet.

« Pour le moment ce n’est pas ma priorité »