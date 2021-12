Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé répond aux joueurs du PSG pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que les joueurs du PSG avaient offert un maillot floqué 2050 à Kylian Mbappé, l’attaquant français est revenu sur le cadeau de ses coéquipiers.

A partir du 1er janvier, Kylian Mbappé sera libre de discuter avec un autre club et notamment le Real Madrid. Forcément, cela laisse place à de nombreuses rumeurs à propos d’un départ du PSG. Toutefois, au sein du club de la capitale, on n’entend pas laisser partir le Français. Leonardo garde espoir d’une prolongation, tandis que le vestiaire du PSG souhaite également conserver Mbappé. D’ailleurs, à l’occasion de son dernier anniversaire, le champion du monde avait reçu un étonnant de la part de ses coéquipiers, à savoir un maillot floqué 2050 en référence à une possible prolongation.

« Ils veulent que je reste… »