Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Mbappe sur son avenir confirme la tendance !

Publié le 28 décembre 2021 à 23h20 par La rédaction

Kylian Mbappe a évoqué indirectement son avenir au PSG lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubaï. Décryptage.

A l’occasion de la cérémonie de Globe Soccer Awards à Dubai, Kylian Mbappe a indirectement évoqué la question de son avenir au PSG : « Depuis tout petit, je voulais être professionnel et j'ai vu beaucoup de joueurs. J'ai même vu Robert (Lewandowski, assis à ses côtés durant sa prise de parole) être là-haut et tout ce que je veux, c'est continuer à faire mon chemin. Je suis un gars chanceux. Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club . »

Deux options possibles

Que faut-il en penser ? Lorsque l’on décrypte les mots de l’attaquant français, on constate qu’il maintient de nouveau une réelle ambiguïté autour de son avenir, alors qu’il y a deux mois, il était beaucoup plus clair sur son intention de quitter le PSG pour aller au Real Madrid (sans pour autant l’affirmer ouvertement). Que signifie ce changement de discours ? Deux options sont possibles : soit il s’agit d’un paravent diplomatique, afin de garder une relation apaisée avec le PSG, où ses sorties de l’automne n’avaient pas été bien vécues. Soit ce changement de discours traduit un véritable changement dans sa réflexion personnelle. Ce qui pourrait alors laisser un nouvel espoir au club de la capitale.