Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce compatriote de Neymar a les idées claires pour son avenir !

Publié le 28 décembre 2021 à 17h45 par La rédaction

Cherchant à se renforcer dans son entrejeu, le PSG apprécierait le profil d'Arthur Melo. De son côté, le Brésilien saurait déjà quel rôle il veut jouer dans le club où il évoluera à l'approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Malgré le grand recrutement qui a eu lieu lors du dernier mercato estival, le PSG souhaiterait toujours se renforcer, notamment au milieu de terrain. Leonardo étudierait plusieurs pistes et certains joueurs comme Paul Pogba, Franck Kessié ou encore Arthur Melo ont été évoqués du côté de la capitale française. Le profil du Brésilien, qui ne figure pas comme un titulaire indiscutable en Serie A, plairait aux Parisiens et un échange avec Mauro Icardi pourrait être envisageable, la Juventus souhaitant s’attacher les services de l’attaquant argentin. De son côté, le milieu de terrain de 25 ans aurait les idées claires pour son avenir.

« Arthur veut être un protagoniste dans son club » à l’approche de la Coupe du monde