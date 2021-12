Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le dossier Haaland !

Publié le 28 décembre 2021 à 22h45 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich n’a cessé de crier sur tous les toits qu’il était satisfait de Robert Lewandowski et n’irait pas sur Erling Braut Haaland, l’absence de prolongation de contrat pour Lewandowski inciterait le Bayern à revoir ses plans pour celui qui est pressenti comme étant la priorité du PSG pour l’après-Kylian Mbappé.

« Erling Haaland ? Nous avons Robert Lewandowski. Il va encore marquer 30-40 buts pendant quelques années ». Ces derniers jours, Oliver Kahn expliquait donc clairement à Süddeutsche Zeitung qu’Erling Braut Haaland n’était pas une option pour le champion d’Allemagne pour la simple et bonne raison qu’il dispose de Robert Lewandowski au sein de son effectif. Le président du conseil d’administration du Bayern Munich laissait donc le champ libre au PSG dans la course à la signature d’Haaland. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, Erling Braut Haaland est l’option favorite du comité de direction du PSG en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Cependant, le PSG ferait face à une concurrence XXL dans ce dossier.

Le Bayern finalement intéressé par Haaland ?