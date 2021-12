Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez prépare un gros bras de fer avec Leonardo !

Publié le 28 décembre 2021 à 14h15 par Th.B.

Bien que la signature de Kylian Mbappé se confirmerait les semaines passant, le Real Madrid envisagerait sérieusement de mettre la main sur Erling Braut Haaland, pressenti pour être le remplaçant de Mbappé sur le front de l’attaque du PSG.

Comme ce fut le cas pour David Alaba notamment dans le cadre du dernier mercato estival, l’Autrichien ayant finalement opté pour la tunique merengue, le Real Madrid et le PSG auraient de fortes chances de se disputer les services de joueurs similaires dans le cadre de la prochaine intersaison. Et ce serait entre autres le cas d’Erling Braut Haaland, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund dans lequel une clause libératoire de 75M€ aurait été convenue pour être effective à l’été 2022. Et en plus de Mbappé, le Real Madrid serait bel et bien prêt à mettre encore plus à mal les plans du PSG sur le marché avec Haaland.

En plus de Mbappé, le Real Madrid voudrait Haaland !