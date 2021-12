Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Haaland a tranché pour son avenir !

Publié le 27 décembre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que son nom est associé à de nombreuses écuries européennes, Erling Haaland aurait d’ores et déjà effectué son choix pour son avenir.

Erling Haaland sera sans aucun doute l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Le feuilleton a même déjà commencé depuis plusieurs mois maintenant dans la mesure où bon nombre d’écuries sont citées sur ses traces. Comme révélé par le10sport.com, le PSG s’intéresse à lui afin de compenser le départ plus que probable de Kylian Mbappé au Real Madrid dans le cadre d’un transfert libre. Dans le même temps, le joueur du Borussia Dortmund est aussi annoncé sur les tablettes du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Manchester City.

Erling Haaland ne voudrait que le Real Madrid