Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland relance complètement la succession de Mbappé !

Publié le 27 décembre 2021 à 22h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'est toujours pas enclin à prolonger avec le PSG. Alors qu'Erling Haaland est la priorité de Leonardo devant, le directeur sportif parisien multiplierait les pistes et ciblerait Dusan Vlahohic. Un plan B que le FC Barcelone compterait également suivre.

Kylian Mbappé sème toujours le trouble sur son avenir au PSG. La star française est dans sa dernière année de contrat et refuse toujours de donner suite aux avances de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo. Ainsi, comme révélé par le10sport.com, Paris fait de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland ses deux priorités afin de remplacer Kylian Mbappé si ce dernier venait à quitter la capitale. En cas d'échec sur ces deux pistes XXL, le PSG pourrait se tourner vers Dusan Vlahovic, en très grande forme avec la Fiorentina. Mais le Serbe aurait également tapé dans l'œil du FC Barcelone...

Le Barça pense aussi à Vlahovic en cas d'échec avec Haaland

Selon les informations du journaliste Gerard Romero, Dusan Vlahovic figurerait sur la liste des attaquants observés par le FC Barcelone. Les rapports seraient même très bons entre les différentes parties du dossier. Le Barça pourrait alors se tourner vers le Serbe en cas d'échec dans le recrutement d'Erling Haaland l'été prochain. Tout comme le PSG, Joan Laporta se préparerait donc à toutes les éventualités dans le dossier Erling Haaland.