Mercato - PSG : Pochettino ne facilite pas les plans de Leonardo !

Publié le 27 décembre 2021 à 21h10 par A.C.

Julian Draxler fait partie des grands candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain, en ce mercato hivernal. La tâche de Leonardo ne s’annonce toutefois pas simple...

Les prochaines semaines s’annoncent très importantes pour Leonardo. Ce dimanche, L’Équipe a en effet révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain devra récupérer pas moins de 100M€ de la vente de plusieurs joueurs. Les candidats sont nombreux et un premier départ se précise avec Rafinha, tout proche de rejoindre la Real Sociedad. D’autres devraient venir, puisque Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Julian Draxler pourraient également être poussés vers la sortie. Ce dernier est barré par Kylian Mbappé, Neymar ainsi que Lionel Messi et garde une belle cote sur le marché.

Pochettino a insisté pour prolonger Draxler