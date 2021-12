Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un énorme coup de balai dans l’effectif de Pochettino !

Publié le 27 décembre 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que Rafinha est en passe de rejoindre la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt, ce départ pourrait ne pas être le dernier dans l’effectif du PSG.

Cette fenêtre hivernale des transferts sera synonyme de dégraissage du côté du PSG. En effet, après avoir massivement recruté l’été dernier, Paris devrait maintenant se concentrer sur le volet des départs en janvier. Dans cette optique, Rafinha est en passe de rejoindre la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt de six mois sans option d’achat et a d’ores et déjà passé sa visite médicale avec le club basque. Et visiblement, l’international brésilien pourrait ne pas être le seul à faire ses bagages.

Trois autres départs seraient espérés après le prêt de Rafinha !