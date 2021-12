Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est bouclé dans ce dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 27 décembre 2021 à 10h45 par A.D.

A la peine au PSG, Rafinha serait sur le point de s'engager en faveur de la Real Sociedad. Le milieu de terrain brésilien devrait passer sa visite médicale ce lundi avant de signer avec le club espagnol pour les six prochains mois.

Depuis le début de la saison, Rafinha est en grande difficulté au PSG. En effet, le milieu de terrain brésilien peine à obtenir les bonnes grâces de Mauricio Pochettino et n'a eu que quelques minutes de jeu à se mettre sous la dent lors du premier acte de l'exercice 2021-2022. Pour emmagasiner du temps de jeu et relancer sa saison, Rafael Alcantara serait sur le point de signer à la Real Sociedad.

Rafinha va signer à la Real Sociedad ce lundi