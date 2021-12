Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz tient déjà sa deuxième recrue hivernale !

Publié le 27 décembre 2021 à 10h10 par A.M.

Après la signature de Joris Gnagnon, qui sera effective le 1er janvier, l'ASSE aurait également engagé Bakary Sako, lui aussi libre de tout contrat.

Alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes samedi, l'ASSE est déjà très active en coulisses. Il faut dire que la situation des Verts est inquiétante puisque le club pointe toujours à la dernière place en Ligue 1 et sera privé de nombreux cadres, tous retenus pour disputer la CAN au Cameroun qui se déroulera entre le 9 janvier et 6 février. Dans cette optique, Pascal Dupraz souhaite voir débarquer plusieurs renforts. Le premier sera Joris Gnagnon, mais un second devrait rapidement suivre.

Après Gnagnon, Sako a signé à l'ASSE