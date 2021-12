Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le recrutement inattendu que préparent Dupraz et Perrin...

Publié le 25 décembre 2021 à 12h00 par A.M.

Respectivement nommés entraîneur et coordinateur sportif, Pascal Dupraz et Loïc Perrin préparent déjà le mercato d'hiver et plusieurs pistes à 0€ ont déjà émergé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a pris la succession de Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Et l'ancien entraîneur de Toulouse n'a pas perdu de temps pour afficher ses ambitions pour le mercato d'hiver. « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner », assurait-il. Et en compagnie de Loïc Perrin, nommé coordinateur sportif de l'ASSE, Pascal Dupraz a déjà plusieurs pistes.

L'ASSE prépare un mercato à 0€

Compte tenu des finances de l'ASSE, ce seront des joueurs libres qui débarqueront cet hiver, notamment pour compenser les nombreux départs à la CAN, mais aussi lutter efficacement pour le maintien des Verts. Dans cette optique, plusieurs joueurs libres seraient dans le viseur de Pascal Dupraz. Joris Gnagnon sera la première recrue de l'ASSE, tandis que Prosper Mendy, Bakary Sako, Vitorino Hilton, Hatem Ben Arfa, Kalifa Coulibaly ou encore Youcef Balaïli sont évoqués. Enfin, le club du Forez pourrait également tenter d'obtenir le prêt de Jean-Philippe Mateta qui appartient à Mayence, mais évolue actuellement à Crystal Palace où il joue très peu.