Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a entamé un nouveau chantier de taille…

Publié le 25 décembre 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des éléments emblématiques de l’ère QSI au PSG, Marquinhos devrait être amené à prolonger son contrat à en croire les dernières tendances.

Marquinhos et le PSG, l’histoire d’amour semble bien partie pour durer ! Interrogé sur Prime Video début décembre, le capitaine parisien n’excluait pas l’idée de terminer sa carrière au sein du Parc des Princes : « Oui pourquoi pas. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible », indiquait Marquinhos, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Et Leonardo s’active pour fixer au plus vite l’avenir de son joueur…

Marquinhos bientôt prolongé ?

En effet, RMC Sport avait révélé fin novembre que des négociations ont été entamées entre la direction du PSG et l’entourage de Marquinhos sur les bases d’un nouveau contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2026. Un chantier de taille entamé par Leonardo, et qui s’explique notamment du fait que Chelsea avait mis pas moins de 85M€ sur la table l’été dernier pour tenter de recruter le capitaine du PSG. Affaire à suivre…