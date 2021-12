Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 23 décembre 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait alerté le PSG. Et heureusement pour le club de la capitale, le défenseur allemand ne serait pas du tout parti pour prolonger avec les Blues.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, Leonardo voudrait en faire de même avec Antonio Rüdiger. Alors que le défenseur allemand sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, le directeur sportif du PSG souhaiterait profiter de la situation pour le recruter librement et gratuitement à l'été 2022. D'après la presse britannique, Leonardo aurait toutes les raisons d'y croire sur ce dossier, puisque les positions d'Antonio Rüdiger et de Chelsea seraient trop éloignées pour aboutir à une prolongation.

Une rupture totale entre Chelsea et Antonio Rüdiger ?